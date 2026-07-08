Еще пятерых молодых дропперов задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области правоохранители пресекли деятельность группы молодых людей, причастных к дропперству: задержаны пятеро подозреваемых в возрасте 17−19 лет. Данные об этом предоставила пресс‑служба ГУ МВД России по региону.
Один из эпизодов зафиксирован в Навашине: 17‑летняя девушка невольно оказалась вовлечена в противоправную схему. Во время прогулки в Муроме она познакомилась с мужчиной, который посулил ей несложный доход — 1000 рублей ежемесячно за предоставление доступа к онлайн‑банку.
Не оценив рисков, девушка согласилась и передала данные своих счетов. Впоследствии выяснилось, что эти сведения могли использоваться для проведения нелегальных транзакций. Сам инициатор схемы скрылся — его личность пока не установлена, а у девушки изъяли мобильный телефон в рамках следственных действий.
Ещё один случай выявлен в Дзержинске: 19‑летний учащийся колледжа получил доступ к трём банковским картам, оформленным на 18‑летнего приятеля, и передал их третьему лицу для осуществления незаконных операций. За посредничество молодой человек получил денежное вознаграждение. В ходе оперативных мероприятий у него также изъяли телефон.
В Павловском округе 18‑летний юноша добровольно передал свою банковскую карту знакомому, позволив использовать её в противоправных целях. За эту услугу он получил 6000 рублей. Получатель карты воспользовался доступом для реализации преступных замыслов. Оба участника схемы признали свою причастность к нарушению закона.
На текущий момент все задержанные находятся под подпиской о невыезде. Банковские счета, которые фигурировали в криминальных схемах, заблокированы в целях пресечения дальнейших незаконных действий.
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