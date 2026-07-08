Еще пятерых молодых дропперов задержали в Нижегородской области

Ещё один случай выявлен в Дзержинске: 19‑летний учащийся колледжа получил доступ к трём банковским картам, оформленным на 18‑летнего приятеля, и передал их третьему лицу для осуществления незаконных операций. За посредничество молодой человек получил денежное вознаграждение. В ходе оперативных мероприятий у него также изъяли телефон.