Игрок белорусского БАТЭ порвал сетку, забив гол в матче квалификации Лиги конференций УЕФА

Борисовский БАТЭ в первом матче стартового раунда квалификации Лиги конференций сыграл в гостях вничью с албанским «Эльбасани» — 1:1.
В составе БАТЭ отличился 20-летний полузащитник Егор Русаков. Интересно, что после его удара мяч пролетел сквозь сетку чужих ворот.
— Первые 20 минут мы неплохо начали, — сказал в интервью клубной пресс-службе Русаков. — Потом что-то пошло не так (пропустили гол — Ред.). Отдали мяч сопернику. В раздевалке настроились забить во втором тайме. Вышли с первых минут и включились в игру.
Егор отличился на 68-й минуте, точно ударив головой. Русаков сказал, что забить в таком матче было мечтой детства.
— Я даже не видел, что сетка порвана. Смотрю — гол, а где мяч уже не видел, — улыбнулся Егор.
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