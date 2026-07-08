Двух детей на самокате сбили на переходе в Комсомольске-на-Амуре

В Госавтоинспекции напоминают родителям, что перед дорогой ребёнок должен остановиться, слезть с самоката и перейти проезжую часть пешком. Езда вдвоём на одном арендованном самокате и доступ детей к банковским картам в прокатных приложениях могут закончиться не поездкой во дворе, а больницей.