Двух детей на самокате сбили на переходе в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре два ребёнка на одном электросамокате попали под машину на пешеходном переходе. Один мальчик получил перелом ключицы, сообщили в городской ГАИ.
Авария произошла 8 июля в 14:10 в районе дома № 34 на улице Дзержинского. Водитель Toyota Isis ехал со стороны проспекта Мира к проспекту Интернациональному и сбил детей, которые пересекали дорогу по нерегулируемому переходу на арендованном самокате.
По данным ГАИ, дети ехали вдвоём и не спешились перед проезжей частью, хотя правила запрещают пользователям средств индивидуальной мобильности пересекать пешеходные переходы верхом. В результате ДТП девятилетний мальчик получил травмы, не требующие госпитализации, а 13-летнего подростка доставили в больницу с переломом ключицы.
Материалы о нарушении ПДД несовершеннолетними направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там проведут профилактическую работу с семьями и решат вопрос о возможных мерах в отношении законных представителей детей по статье о неисполнении родительских обязанностей.
В Госавтоинспекции напоминают родителям, что перед дорогой ребёнок должен остановиться, слезть с самоката и перейти проезжую часть пешком. Езда вдвоём на одном арендованном самокате и доступ детей к банковским картам в прокатных приложениях могут закончиться не поездкой во дворе, а больницей.