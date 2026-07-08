Найденное в земле 30 лет назад ружье привело жителя Канска в суд

Отец мужчины забрал находку, внес в оружие изменения, а после его смерти сын оставил ружье себе как память. При этом мужчина понимал, что оружие хранится у него незаконно. В отношении ранее несудимого канца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия).