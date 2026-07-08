Найденное в земле 30 лет назад ружье привело жителя Канска в суд

В Канске мужчину осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Полицейские установили, что 64-летний мужчина держал в квартире охотничье гладкоствольное ружье, владельцем которого никогда не являлся. Оружие он обнаружил вместе с отцом около 30 лет назад во время работ на чужом огороде.
Отец мужчины забрал находку, внес в оружие изменения, а после его смерти сын оставил ружье себе как память. При этом мужчина понимал, что оружие хранится у него незаконно. В отношении ранее несудимого канца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия).
Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. В этот период ему необходимо регулярно отмечаться в органах внутренних дел, запрещено выезжать за пределы Канского муниципального округа, менять место жительства без согласования, а также покидать дом в ночное время без разрешения.
В полиции напомнили, что найденное или незаконно хранящееся оружие необходимо передавать в органы внутренних дел или Росгвардию. За добровольную сдачу оружия предусмотрено денежное вознаграждение.
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