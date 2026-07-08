Врач назвала самые опасные симптомы аллергии

По словам врача, при аллергии можно промывать нос физраствором. Он помогает удалить со слизистой пыльцу и другие аллергены, из-за которых человеку становится трудно дышать. Также могут помочь теплые ингаляции, так как влажный воздух снижает раздражение слизистой. Если симптомы выражены, можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. Однако делать это лучше после консультации с врачом или фармацевтом.