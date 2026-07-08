Врач назвала самые опасные симптомы аллергии

Домашние способы могут облегчить симптомы аллергии, но не заменяют лечение у специалиста. Об этом РИА Новости сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета Ольга Пащенко.
По словам врача, при аллергии можно промывать нос физраствором. Он помогает удалить со слизистой пыльцу и другие аллергены, из-за которых человеку становится трудно дышать. Также могут помочь теплые ингаляции, так как влажный воздух снижает раздражение слизистой. Если симптомы выражены, можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. Однако делать это лучше после консультации с врачом или фармацевтом.
«Важно понимать, домашние методы борьбы с аллергией не являются лечением. Они работают как первая линия обороны, но не заменяют визит к специалисту», — сказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета Ольга Пащенко.
Врач добавила, что при затрудненном дыхании, отеке губ, языка или лица, слабости, головокружении и учащенном сердцебиении нужно срочно вызывать скорую. Такие симптомы могут говорить о тяжелой аллергической реакции, при которой самолечение недопустимо.
По словам специалиста, около 50−60% пациентов с респираторными симптомами имеют аллергию на два и более аллергена. При перекрестной аллергии реакция иногда становится слабее после термической обработки продукта, а в некоторых случаях аллерген может содержаться только в кожуре фрукта.
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