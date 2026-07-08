На военных кораблях в Балтийске усилена дежурно-вахтенная служба из-за непогоды

В Балтийске из-за непогоды военнослужащие принимают дополнительные меры безопасности. Боевые корабли подготовили к усилению ветра и волнению: заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и надежно закреплено оборудование палуб. Об этом сообщает 8 июля пресс-служба Балтийского флота.