Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На военных кораблях в Балтийске усилена дежурно-вахтенная служба из-за непогоды

Моряки принимают дополнительные меры безопасности.

В Балтийске из-за непогоды военнослужащие принимают дополнительные меры безопасности. Боевые корабли подготовили к усилению ветра и волнению: заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и надежно закреплено оборудование палуб. Об этом сообщает 8 июля пресс-служба Балтийского флота.

Сообщается также о готовности к применению средств борьбы за живучесть, аварийного оборудования.

Особое внимание уделено обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии к военным объектам и городкам.

На сухопутных военных полигонах региона также приведены в готовность резервные источники электропитания.