В Красноярске пары прошли по «Мосту семейного счастья»

«Ваши семьи это гордость Красноярска и пример для всех. В том числе для молодых, для многодетных семей. В нашем городе их почти 16,5 тысяч. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы счастливых семей в большом Красноярске становилось больше», — сказал глава Красноярска Сергей Верещагин.