В Красноярске пары прошли по «Мосту семейного счастья»

В Красноярске 8 июля пешеходный мост рядом с главными городскими часами впервые стал Мостом семейного счастья. В краевом центре прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Открытие локации началось с праздничного дефиле по красной дорожке. По мосту прошли семьи, которые прожили вместе много лет, многодетные пары и молодожены. Участники прошли через арку в виде сердца к площади перед зданием городской администрации. Среди участников были Полина и Виктор Ряузовы, которые в этот день официально стали мужем и женой.
«Этот день для регистрации выбрали не случайно. Мы хотели начать нашу семейную историю с этого знака любви, замечательной даты. Смотрим на пары, которые прожили вместе много лет, и очень радостно идти по этому мосту с ними рядом», — рассказал молодожен Виктор Ряузов.
В полдень гости приняли участие в церемонии поднятия флага Красноярска. После этого в администрации города чествовали супругов, проживших в браке 50 и более лет.
«Ваши семьи это гордость Красноярска и пример для всех. В том числе для молодых, для многодетных семей. В нашем городе их почти 16,5 тысяч. И мы будем делать все от нас зависящее, чтобы счастливых семей в большом Красноярске становилось больше», — сказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Памятные подарки получили семьи, которые много лет сохраняют семейные традиции. Среди них супруги Васильевы. Юрий Андреевич работал на КрАЗе и является почетным ветераном предприятия, Валентина Григорьевна была учителем биологии и организатором воспитательной работы в школе № 91. Вместе они прожили 58 лет, воспитали двоих детей, у них есть внуки и правнуки.
«Быть супругами это очень серьезная профессия, нужно уметь прощать и уважать друг друга, всегда быть рядом и не копить обиды», — поделилась участница церемонии Валентина Васильева.
Также на церемонии присутствовали Михаил и Галина Хомайко. В августе они отметят 56 лет совместной жизни.
«Наша история любви началась в детстве. В 4 классе, когда нам было по 10 лет. Мы прожили счастливую жизнь и ни разу друг с другом не поругались. Секрет нашего долголетия прост, это любовь, понимание и верность», — рассказал участник церемонии Михаил Хомайко.
Церемония завершилась музыкальным подарком. Мост семейного счастья будет работать для красноярцев до 20:00.