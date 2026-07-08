В Красноярске дорожники завершают ремонт сразу на четырех объектах

Еще на девяти дорожных объектах ремонт продолжается. На улице Авиаторов укладывают верхний слой асфальта, на улицах Ады Лебедевой, Калинина и проезде от улицы Елены Стасовой до спортивного комплекса — выравнивающий слой покрытия. На улицах Игарской и Матросова ведется замена бордюров и фрезерование старого асфальта, а на проспекте Свободном, улице Белинского и проезде от проспекта Металлургов до Коркинского моста продолжаются демонтажные работы.