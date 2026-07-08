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В Красноярске дорожники завершают ремонт сразу на четырех объектах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более чем на 90% выполнены работы на улицах Конституции СССР, Базайской, Рязанской и Крупской.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более чем на 90% выполнены работы на улицах Конституции СССР, Базайской, Рязанской и Крупской.

На улицах Конституции СССР и Базайской подрядчики уже заменили бордюрный камень, отремонтировали тротуары и колодезные люки. Сейчас здесь укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

На улице Рязанской асфальтирование полностью завершено. Рабочим осталось закончить обустройство пешеходной части.

На улице Крупской готовность объекта составляет 99%. Финальный этап ремонта начнется после завершения работ на инженерных сетях возле дома № 26.

Еще на девяти дорожных объектах ремонт продолжается. На улице Авиаторов укладывают верхний слой асфальта, на улицах Ады Лебедевой, Калинина и проезде от улицы Елены Стасовой до спортивного комплекса — выравнивающий слой покрытия. На улицах Игарской и Матросова ведется замена бордюров и фрезерование старого асфальта, а на проспекте Свободном, улице Белинского и проезде от проспекта Металлургов до Коркинского моста продолжаются демонтажные работы.

Полностью завершен ремонт на улицах Пограничников, 78 Добровольческой Бригады, Маерчака, Елены Стасовой и проезде от улицы Одесской до улицы Рязанской.

В администрации города отметили, что в этом году контроль качества дорожных работ усилили. Специалисты проверяют материалы, соблюдение технологии укладки и принимают объекты только после полного соответствия требованиям. При выявлении нарушений подрядчики обязаны устранить их за свой счет.

Кроме того, в контрактах впервые закрепили поэтапные графики выполнения работ. Это позволяет избежать длительных простоев и дает возможность применять штрафные санкции за нарушение сроков.

Всего в 2026 году в Красноярске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели направлено 1,5 млрд рублей.