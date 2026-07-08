Трассу Железногорск — Красноярск перекрыли из-за визита Дмитрия Медведева

Движение по трассе Железногорск — Красноярск перекрыли из-за визита зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в ЕДДС ЗАТО Железногорск.
Отмечается, что Дмитрий Медведев посетит Железногорск. В связи с этим до 20:00 перекрыто движение по трассе Железногорск — Красноярск и улице Красноярской. Проезд для машин экстренных служб сохраняется в обычном режиме.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. Въезд в город для жителей и гостей может быть ограничен.
Напомним, что Дмитрий Медведев начал рабочий визит в Красноярский край с посещения Военного учебного центра Сибирского федерального университета, где он вручил дипломы молодым офицерам и отметил, что полученные знания помогут им достойно нести службу.