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В Перми ищут собаку Белку, сбежавшую из приюта после пожара

Она не агрессивная и не кусается, но очень пугливая.

Волонтёры ищут собаку по кличке Белка, которая сбежала из пермского приюта для животных во время пожара и до сих пор не вернулась, сообщается в соцсетях.

По информации волонтёров, её заметили в микрорайоне Кондратово, а 7 июля — на Восточном обходе, она бежала в сторону Мотовилихи. Собака постоянно перемещается, пытаясь найти дорогу к дому, и сейчас может оказаться где угодно.

Белка не агрессивная и не кусается, но очень пугливая. При виде поводка сразу убегает, однако к людям подходит, если её покормить.

Всех, кто увидит собаку, сообщить волонтёру Марине.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю овчарки по кличке Ева. Собака пережила несколько трагичных событий и теперь ищет дом. Подробнее — в материале.