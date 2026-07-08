В Перми ищут собаку Белку, сбежавшую из приюта после пожара

Волонтёры ищут собаку по кличке Белка, которая сбежала из пермского приюта для животных во время пожара и до сих пор не вернулась, сообщается в соцсетях.
По информации волонтёров, её заметили в микрорайоне Кондратово, а 7 июля — на Восточном обходе, она бежала в сторону Мотовилихи. Собака постоянно перемещается, пытаясь найти дорогу к дому, и сейчас может оказаться где угодно.
Белка не агрессивная и не кусается, но очень пугливая. При виде поводка сразу убегает, однако к людям подходит, если её покормить.
Всех, кто увидит собаку, сообщить волонтёру Марине.
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