Нижний Новгород летом особенно удобен для короткой поездки, а главные достопримечательности легко собрать в насыщенный маршрут на два дня. За выходные получится увидеть кремль, Волгу и Оку, Стрелку, старые улицы и лучшие смотровые площадки. Многие туристы задаются вопросами, что посмотреть в Нижнем Новгороде летом и как спланировать поездку, чтобы не тратить время? Рассказываем, как провести идеальные выходные в «столице закатов».
Главное о поездке.
Для первого знакомства стоит начать с Нижегородского кремля, Большой Покровской улицы, Чкаловской лестницы и набережных. На второй день рекомендуется добавить Стрелку, Ярмарку, канатную дорогу, парк «Швейцария» или «Щелоковский хутор».Летом маршрут лучше выстроить при помощи пеших прогулок и коротких поездок на метро или такси.
Содержание:
День первый: исторический центр и виды на ВолгуДень второй: Стрелка, Ярмарка и панорамы городаКуда сходить в Нижнем Новгороде, если хочется природы? Где в Нижнем Новгороде лучшие смотровые площадки? Где гулять вечером, когда спадает жара? Как составить маршрут по Нижнему Новгороду пешком по часам? Что учесть перед поездкой летом, чтобы не испортить впечатление? Часто задаваемые вопросыЗаключение.
День первый: исторический центр и виды на Волгу.
Первый день логично посвятить верхней части города. Здесь сосредоточены главные исторические объекты и панорамы.
Летом маршрут по Нижнему лучше строить вокруг прогулок, видов на реки и вечерних улиц: так город раскрывается ярче и спокойнее. Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости.
Прогулка по кремлю.
Нижегородский кремль — сердце города и база для любого туриста. Крепостные стены и 13 башен хранят многовековую историю. Внутри можно не только гулять по территории, но и зайти в музеи, а главное — подняться на стены и пройти круговым маршрутом, заглядывая в кладовые, хранящие исторические экспонаты.
Спуск по Чкаловской лестнице.
Чкаловская лестница — один из символов города. С верхней площадки, рядом с кремлем, открываются шикарные виды для фотографий. А преодолев все 560 ступеней, закрученных в гигантскую восьмерку, можно спуститься сразу на Нижне-Волжскую набережную. Летом это лучшее место для прогулок у воды под вечерний бриз.
Лестница не только украшает город, но и решает важную задачу: укрепляет крутой Волжский откос, защищая его от оползней и размыва. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Атмосфера на Большой Покровской.
Большая Покровская улица — это нижегородский «Арбат». Она является пешеходной и идеально подходит для дневных и вечерних променадов. Здесь представлены исторические фасады, кафе, уличные музыканты и сувенирные лавки.
День второй: Стрелка, Ярмарка и панорамы города.
Второй день можно выстроить вокруг нижней части города, чтобы прогуляться около водных артерий и посмотреть на город с лучших ракурсов.
Историческая Стрелка.
Стрелка в Нижнем Новгороде — место слияния двух рек — Оки и Волги, давшее начало городу. В маршрут рекомендуется включить прогулку у воды и осмотр кафедрального собора Александра Невского. Лучшее время для визита — раннее утро или закат.
Главные панорамы города можно повидать за два дня. Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости.
Знаменитая Нижегородская ярмарка.
Это историческое сердце торговли с уникальной архитектурой. Главный ярмарочный дом и старые гостиные дворы отлично связываются со Стрелкой логистически: они находятся в шаговой доступности друг от друга.
Поездка на канатной дороге.
Канатная дорога в Нижнем Новгороде — это не просто транспорт через реку, а лучший летний аттракцион. Из кабинок открываются шикарные виды на сам город и волжские просторы.
Куда сходить в Нижнем Новгороде, если хочется природы?
При желании можно сменить асфальт и музеи на зеленые зоны. В этом случае в маршрут нужно включить следующие места:
В парке оборудованы специальные зоны для пикников, есть прокат велосипедов, роликов, лыж. С домашними питомцами приходить можно: для них предусмотрены специальные площадки для дрессировки. Фото: Apetrov09703/ CC BY-SA 4.0/ wikipedia.org.
Парк «Швейцария» — современный парк на склонах оврага с мостами, лестницами и видами. Идеально подходит для неспешной семейной прогулки, которая обязательно понравится детям, так как для них предусмотрены игровые площадки. «Щелоковский хутор» — музей деревянного зодчества с атмосферой маленькой деревни прямо в черте города. Ботанический сад — спокойная альтернатива шумному центру, которая особенно красива во время летнего цветения.
Где в Нижнем Новгороде лучшие смотровые площадки?
Город стоит на холмах, поэтому видовых точек здесь множество.
У кремля и Чкаловской лестницы: классика на Стрелку. Набережная Федоровского: открытые пространства и вид на нижнюю часть города. Это лучшая точка для наблюдения за закатом. Верхне-Волжская набережная: интеллигентная прогулка с панорамами на Волгу. Канатная дорога: динамичный обзор с высоты птичьего полета.
Оптимальное время для визита — утро ради прозрачного воздуха или закат, недаром город называют «столицей закатов».
Лучшие виды на Волгу и Оку — с Чкаловской лестницы, набережной Федоровского и из кабины канатной дороги. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Где гулять вечером, когда спадает жара?
Летом вечер оптимально оставить для кафе, музыки и подсвеченных улиц.
Большая Покровская улица: шум, огни, туристический вайб. Рождественская улица: купеческий стиль, лучшие рестораны, джаз-клубы. Нижне-Волжская набережная: прохладный ветер с реки и вид на подсвеченный кремль.
Как составить маршрут по Нижнему Новгороду пешком по часам?
Примерный план без жесткого тайминга, который адаптируется под собственный ритм:
День.
Время.
Локация.
Что делать.
Суббота.
10:00.
Площадь Минина и Пожарского.
Старт, обзор памятника и кремля.
11:00.
Нижегородский кремль.
Прогулка по стенам, музеи.
14:00.
Чкаловская лестница.
Спуск, фото на Стрелку.
15:00.
Нижне-Волжская набережная.
Обед, прогулка у воды.
19:00.
Большая Покровская улица.
Ужин, музыканты.
Воскресенье.
12:00.
Нижегородская ярмарка.
Архитектура, история.
14:00.
Канатная дорога.
Полет над Волгой.
16:00.
Парк «Швейцария» или Щелоковский хутор.
Отдых на природе.
Совет: при поездке с детьми или пожилыми родственниками спуск по Чкаловской лестнице можно убрать и оставить канатную дорогу и ровные набережные.
Что учесть перед поездкой летом, чтобы не испортить впечатление?
Обувь: понадобятся удобные кроссовки. В городе много спусков, подъемов и лестниц. Погода: открытые набережные сильно нагреваются, стоит брать воду и головные уборы. Жилье: рекомендуется бронировать в центре города, чтобы экономить время на логистике. Билеты: на речные прогулки и в топовые музеи на выходные стоит приобретать заранее.
Часто задаваемые вопросы.
Что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня летом?
За это время можно посетить Кремль, Стрелку, Чкаловскую лестницу, Ярмарку и обязательно прокатиться на канатной дороге.
Куда сходить в Нижнем Новгороде в первую очередь?
Лучше сразу отправиться на площадь Минина и Пожарского и заглянуть внутрь Кремля — это историческое ядро города.
Можно ли обойти главные достопримечательности Нижнего Новгорода пешком?
Верхняя часть города компактна, поэтому в теплое время года прогулка по ней принесет удовольствие. Но нужно быть готовым к постоянным лестницам и перепадам высот.
Где в Нижнем Новгороде лучшие виды на Волгу и Оку?
Лучше всего на Оку и Волгу смотреть с Чкаловской лестницы, набережной Федоровского и из кабины канатной дороги.
Куда сходить в Нижнем Новгороде летом с детьми?
Канатная дорога, парк «Швейцария» с его игровыми зонами и Щелоковский хутор.
Заключение.
Нижний Новгород хорошо подходит для поездки на выходные: за два дня можно увидеть исторический центр, кремль, Стрелку, набережные и главные панорамы города. Летом маршрут лучше строить вокруг прогулок, видов на реки и вечерних улиц: так город раскрывается ярче и спокойнее. Для первой поездки оптимален простой план: первый день посвятить кремлю и центру, второй — Стрелке, Ярмарке, канатной дороге и паркам.