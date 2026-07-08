Что посмотреть в Нижнем Новгороде летом

Нижний Новгород хорошо подходит для поездки на выходные: за два дня можно увидеть исторический центр, кремль, Стрелку, набережные и главные панорамы города. Летом маршрут лучше строить вокруг прогулок, видов на реки и вечерних улиц: так город раскрывается ярче и спокойнее. Для первой поездки оптимален простой план: первый день посвятить кремлю и центру, второй — Стрелке, Ярмарке, канатной дороге и паркам.