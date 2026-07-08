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В Зеленоградском районе без света и воды сидят 8,5 тыс. человек

Проблемы из-за непогоды зафиксированы в 16 населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленоградском районе в среду, 8 июля, без света и воды остались 8,5 тыс. человек в 16 населенных пунктах. Об этом сообщает местная администрация.

В районе повалено более 60 деревьев, они падают на дороги, тротуары, во дворах, а также на электропровода, что и приводит к обрыву линий электропередач и отключению электричества в поселках.

Аварийные бригады оперативно устраняют последствия непогоды. Жителей и гостей курорта просят по возможности воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте, воздержаться от посещения парковых зон и без особой надобности не выходить из дома.