Бизнес Тюменской области приглашают на вебинар по финансовому управлению

В рамках онлайн-встречи с участниками разберут вопросы, касающиеся управления нераспределенной прибылью. Также они узнают, почему нельзя забирать из бизнеса все, что осталось на счете, какие финансовые фонды должен создать собственник, как выстроить систему денежных потоков, чтобы бизнес рос без постоянной нехватки средств и какую сумму можно забирать себе без ущерба для компании.