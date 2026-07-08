Бизнес Тюменской области приглашают на вебинар по финансовому управлению

Предпринимателей Тюменской области приглашают на вебинар комплексной программы по финансовому управлению, который состоится 21 июля в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона.
В рамках онлайн-встречи с участниками разберут вопросы, касающиеся управления нераспределенной прибылью. Также они узнают, почему нельзя забирать из бизнеса все, что осталось на счете, какие финансовые фонды должен создать собственник, как выстроить систему денежных потоков, чтобы бизнес рос без постоянной нехватки средств и какую сумму можно забирать себе без ущерба для компании.
Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрироваться через форму. Ссылка на подключение придет на указанную почту.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.