В США выпустили золотую монету в форме колокола свободы

Декларация независимости США — документ, принятый 4 июля 1776 года. В нем американские колонии объявили о разрыве с Великобританией и провозгласили себя независимыми штатами. В декларации сформулированы идеи о равенстве людей, неотъемлемых правах на жизнь, свободу и стремление к счастью, а также о праве народа менять власть в случае нарушения этих прав.