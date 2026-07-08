В США выпустили золотую монету в форме колокола свободы

Монетный двор США представил золотую монету в форме колокола свободы (Liberty Bell). Как сообщается на сайте учреждения, это первая некруглая монета в новейшей истории страны. Ее выпуск приурочен к 250-летию принятия Декларации независимости.
Продажи монеты начнутся 16 июля 2026 года. Стоимость одного экземпляра установлена в размере $10 050 (примерно 765 106 ₽). Приобрести монету можно будет через официальный сайт Монетного двора США. Тираж ограничен 2026 экземплярами; столь небольшое количество, как уточняется, связано с высокими требованиями к детализации и точности изготовления.
Изделие получило название «Колокол свободы» и весит пол-унции. Все монеты чеканятся вручную в лаборатории исследований и разработок Монетного двора Филадельфии. На аверсе изображен колокол свободы с характерной трещиной и надписью Liberty («свобода»). Там же указаны даты «1776−2026» и девиз In God We Trust («Уповаем на Бога»).
Декларация независимости США — документ, принятый 4 июля 1776 года. В нем американские колонии объявили о разрыве с Великобританией и провозгласили себя независимыми штатами. В декларации сформулированы идеи о равенстве людей, неотъемлемых правах на жизнь, свободу и стремление к счастью, а также о праве народа менять власть в случае нарушения этих прав.
На реверсе монеты размещено изображение Индепенденс-холла (Independence Hall, «Зал Независимости») в Филадельфии (штат Пенсильвания). Это место является ключевым в истории страны: здесь были приняты Декларация независимости и позднее — Конституция США (1787 год). Кроме того, в этом здании изначально хранился колокол свободы — один из главных символов борьбы за независимость от Великобритании. Его звон созвал жителей города на оглашение Декларации независимости.
На короне колокола выгравирована надпись «Соединенные Штаты Америки», а под ней — фраза E Pluribus Unum (латинское выражение, переводящееся как «из многих — единое»). На реверсе также указаны номинал монеты в $125, ее вес и обозначение 9999 FINE GOLD, подтверждающее высокую пробу металла.
Толщина изделия составляет 0,104 дюйма, размеры — 0,883 на 1,024 дюйма. Монета изготовлена с гладким краем и полировкой пруф (Proof), обеспечивающей зеркальный блеск в контрасте с матовыми элементами. Как отмечают создатели, дизайн монеты передает вечное послание колокола о надежде и упорстве, начертанное на историческом артефакте: «Провозгласить свободу по всей стране для всех ее жителей».