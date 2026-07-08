В Минприроды сообщили о планах ввода в эксплуатацию новых месторождений янтаря

В Калининградской области готовят к освоению месторождения Вишневое и Мельниково. Их ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонны янтаря ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.
В России сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Все пять месторождений с суммарными запасами в 112,4 тыс, тонн находятся в Калининградской области. Другие крупные месторождения — это Пальмникенское и Вишневое с суммарными запасами 6,7 тыс. тонн.
«В стране действуют четыре лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря. Три из них — добычные. Добыча пока идёт только Приморском месторождении в Калининградской области. Её объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 — свыше 640 тонн, в 2025 — более 726 тонн, — следует из сообщения Минприроды. — Подготавливается к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонн янтаря ежегодно».
Как сообщает министерство, примерно в конце 2026 года — начале 2027 года планируется объявить аукцион на участок федерального значения, включающий участки Центральный, Южный и Северный в акватории Балтийского моря.
«В стране есть перспективы открытия новых месторождений янтаря. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 66,1 тысячи тонн, а категории Р3 — 118,6 тысячи тонн. В основном они локализованы в Калининградской области», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.