В Минприроды сообщили о планах ввода в эксплуатацию новых месторождений янтаря

«В стране действуют четыре лицензии на пользование недрами на геологическое изучение, разведку и добычу янтаря. Три из них — добычные. Добыча пока идёт только Приморском месторождении в Калининградской области. Её объемы растут: если в 2023 году добыто почти 530 тонн, то в 2024 — свыше 640 тонн, в 2025 — более 726 тонн, — следует из сообщения Минприроды. — Подготавливается к освоению месторождения Вишневое и Мельниково, ввод их в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонн янтаря ежегодно».