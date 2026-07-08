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Полиция будет дежурить на нижегородских заправках

АЗС региона начинают работать по новым правилам.

Источник: Живем в Нижнем

Правоохранители будут дежурить на заправках Нижегородской области. Об этом рассказали в правительстве региона.

Это необходимо, чтобы на заправках соблюдался порядок и не возникали конфликты. С 9 июля в области АЗС начнут работать по новым правилам: водители, чьи номера начинаются на нечетную цифру, смогут заправиться по нечетным датам, а если номер начинается на четную цифру, — соответственно, по четным.

Кроме того, у нижегородских автовладельцев появится интерактивная карта, на которой будет отображаться информация о наличии топлива и очередей на заправках.

Ранее мы сообщали о том, какие лимиты будут действовать на сетевых АЗС в регионе.