Полиция будет дежурить на нижегородских заправках

Это необходимо, чтобы на заправках соблюдался порядок и не возникали конфликты. С 9 июля в области АЗС начнут работать по новым правилам: водители, чьи номера начинаются на нечетную цифру, смогут заправиться по нечетным датам, а если номер начинается на четную цифру, — соответственно, по четным.