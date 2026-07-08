Ливни, град и ветер до 25 м/с обрушатся на Волгоградскую область

По данным синоптиков, днем 8 июля 2026 года в отдельных районах области начнутся ливни и сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20−25 метров в секунду. Непогода продлится до конца суток.