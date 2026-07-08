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Ливни, град и ветер до 25 м/с обрушатся на Волгоградскую область

В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погод.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской обласи предупредили о резком ухудшении погоды. Ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное РСЧС.

По данным синоптиков, днем 8 июля 2026 года в отдельных районах области начнутся ливни и сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20−25 метров в секунду. Непогода продлится до конца суток.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.