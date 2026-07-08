Техническую готовность аварийных работ в районе устья Алейки под Зеленоградском оценили в 67%

Техническую готовность аварийно-восстановительных работ в районе устья Алейки под Зеленоградском оценили в 67%. Об этом сообщили на странице ГБУ КО «Балтберегозащита» «ВКонтакте».
«Продолжаются аварийно-восстановительные работы в районе устья реки Алейка. Подрядчик выполняет работы по укреплению русла реки перед мостом. Техническая готовность — 67%», — говорится в публикации.
К аварийным работам на русле Алейки приступили в ноябре. Укреплением занимается ООО «Амберстрой» за 98,8 миллиона рублей. «Устье реки периодически заносится морскими наносами. Из-за этого повышается уровень воды, и в посёлке Рощино происходят подтопления», — объясняли в «Балтберегозащите».
В декабре прошлого года в районе устья Алейки обустроили деревянные сваи на участке 110 метров. Специалисты также укладывали геобэги с волногасящей бермой. Кроме того, на территорию завезли камень и сваи из лиственницы для укрепления устья реки. Все работы планируют завершить к концу 2026 года.
Фото: ГБУ КО «Балтберегозащита», «ВКонтакте».