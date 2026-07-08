Техническую готовность аварийных работ в районе устья Алейки под Зеленоградском оценили в 67%

В декабре прошлого года в районе устья Алейки обустроили деревянные сваи на участке 110 метров. Специалисты также укладывали геобэги с волногасящей бермой. Кроме того, на территорию завезли камень и сваи из лиственницы для укрепления устья реки. Все работы планируют завершить к концу 2026 года.