Ростовский суд вынес приговор за попытку присоединиться к террористам

Подсудимый приобрел билет на поезд из Анапы в Москву, а также билет на авиарейс из столицы в город Ургенч Республики Узбекистан. 14 февраля 2025 года Дилер Болтаев направил участнику террористической организации фото билета на самолет и получил от него информацию о способе въезда на территорию САР из Республики Узбекистан, а также контактные данные лица, который должен был ему помочь. В этот же день Болтаев был задержан правоохранителями.