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Сроки и процедуру проведения конкурса «Учитель года» изменят в Нижегородской области

Школьный этап начнется с 19 октября.

Источник: Время

Концепцию проведения конкурса «Учитель года» на 2026−2027 учебный год утвердили в Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем канале МАКС.

Он отметил, что «Учитель года» — это не олимпиада и не соревнования с целью найти одного лучшего.

«Это движение для профессионального роста и создания экспертных сообществ, развитие педагогической среды», — подчеркнул министр.

По его словам, сроки и процедура проведения конкурса «Учитель Года» в Нижегородской области изменится в новом учебном году. Школьный этап начнется раньше — 19 октября. Планируется усилить связку с педагогическими/методическими советами школ.

«Скоро положение о конкурсе будет опубликовано», — сообщил Пучков, поблагодарив коллег из регионального центра «Вега» и центра поддержки профессионального развития педагогов и наставничества «Горьковская школа» за подготовку конкурса.