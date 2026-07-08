Известные петербуржцы рассказали о своих семейных ценностях

В День семьи, любви и верности известные жители Санкт-Петербурга поделились с «Петербургским дневником» своими мыслями о празднике и семейных ценностях.
Александр Бельский, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», обычно отмечает этот день в церкви.
«Это одна из наших традиций, которые появились за годы совместной жизни. Мы с супругой вместе уже больше 30 лет, у нас пятеро детей, и я могу с уверенностью сказать, что семья для меня — буквально всё. Это любовь, поддержка, мотивация, смысл жизни», — рассказал политик.
Бельский с гордостью говорит о своих детях и мечтает, чтобы они создали такие же крепкие семьи, как его собственная, и подарили им много внуков. Он считает, что дети — это самое большое счастье, которого он желает всем.
Николай Валуев, депутат Государственной думы РФ и заслуженный мастер спорта России, уже 28 лет в браке с Галиной. У них трое детей.
«Цельность любого человека — и мужчины, и женщины — формируется именно в семье, — отметил Николай Валуев. — Пока ты молод, чувствуешь это лишь подспудно. А когда ты реально обретаешь семью и живешь с другим человеком, тогда и начинаешь понимать всю истинность этого института, данного нам Богом».
Екатерина Кондратьева, руководитель исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге, считает, что семья — это основа жизни. У неё трое детей.
Екатерина подчёркивает важность государственной поддержки семей, которая позволяет родителям уделять больше времени своим близким, не отрываясь от работы и общественной жизни. Она отмечает, что Народный фронт активно занимается разработкой и реализацией таких инициатив.
Павел Крупник, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, уже 30 лет в браке с Валентиной. У них трое сыновей.
Павел говорит, что роль супруги в его жизни неоценима. Без её поддержки он не смог бы реализовать себя ни как личность, ни как профессионал. Она всегда рядом, заботится о его здоровье и разделяет его решения.
Они познакомились случайно на улице. «Это была мимолётная встреча, которая со временем переросла в крепкий семейный союз», — вспоминает Павел. Он добавляет, что рождение детей стало самым важным событием в его жизни.
Владислав Фурманов, режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, познакомился со своей будущей женой, заслуженной артисткой России Нелли Поповой, ещё в институте. Однако их отношения начались гораздо позже, когда они вместе работали над спектаклем.
«Нелли вновь поразила меня красотой и талантом, и мне пришлось долго ухаживать, прежде чем она ответила мне взаимностью», — рассказывает Владислав. Они прожили в гражданском браке 27 лет, не видя смысла в формальных свадебных церемониях. Но пять лет назад, чтобы решить юридические вопросы, они всё же расписались.
Владислав подчёркивает, что новый статус не изменил их отношения. Для них важнее всего чувства и взаимопонимание, а не формальности.