Бернадетт разбушевалась. Сильный шторм обрушился на Калининградскую область

В качестве примера она напомнила о шторме 9−10 августа 2005 года. Тогда скорость ветра достигала около 25 метров в секунду, однако стихия нанесла городу ущерб более чем на 200 миллионов рублей. Были повреждены кровли более двух тысяч домов, повалены сотни деревьев, без электроснабжения остались многочисленные дома, а отдельные территории оказались подтоплены.