Бернадетт разбушевалась. Сильный шторм обрушился на Калининградскую область

В Калининградской области продолжается сильный шторм Бернадетт, который наиболее ощутимо проявил себя на побережье. В Зеленоградске очевидцы публикуют видео, на которых огромные волны с силой обрушиваются на набережную. По данным региональных служб, высота волн достигает пяти метров. Одновременно сильные порывы ветра ломают деревья, отрывают крупные ветки и создают опасные условия на улицах.
Побережье оказалось под ударом.
Наиболее тяжелая обстановка складывается именно на морском побережье. Видео из Зеленоградска показывают, как штормовые волны одна за другой накрывают берегозащитные сооружения и разбиваются о набережную, поднимая высокие брызги. Из-за сильного ветра раскачиваются деревья, а в разных местах фиксируются сломанные ветви.
Еще накануне губернатор Калининградской области предупредил жителей о приближении опасной непогоды. По информации МЧС, ожидался ветер до 34 метров в секунду, а высота волн на побережье должна была достигать пяти метров.
В связи с этим с 20:00 был введен режим повышенной готовности. Все службы региона переведены в режим готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.
АиФ публикует видео из Зеленоградска, где бушует шторм:
Как отметил губернатор, это позволит оперативно устранять возможные последствия непогоды, включая аварии на инженерных сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные происшествия. Жителей также призвали по возможности пережидать шторм в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности.
«Отдельно обращаюсь к жителям. Не игнорируйте правила безопасности во время такой непогоды. По возможности пережидайте шторм в безопасном месте», — обратился Алексей Беспрозванных к жителям.
Утром стало известно, что деревья падали на проезжие части и на железную дорогу, в связи с чем, были отменены некоторые электрички.
В Калининграде ветер оказался слабее.
Хотя шторм затронул всю область, сила стихии в областном центре оказалась значительно меньше, чем на побережье. Утром глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что ураганных значений ветер в городе не достиг. Однако даже порывы до 17 метров в секунду привели к серьезным последствиям.
По состоянию на восемь часов утра в Калининграде были повалены 13 деревьев. Городской поисково-спасательный отряд и сотрудники муниципального предприятия «Чистота» с ночи освобождали дороги и тротуары от упавших стволов на нескольких улицах города.
Из-за падения деревьев были повреждены два автомобиля на улице Колхозной. На улице Дзержинского зафиксированы перебои с электроснабжением, а на Серпуховской пострадало уличное освещение. На улице Узловой дерево перекрыло выезд из гаража предприятия общественного транспорта, что внесло коррективы в движение автобусов маршрутов № 3, 9 и 19.
Кроме того, в городе зарегистрировали несколько локальных подтоплений. Часть из них коммунальные службы устранили еще ночью. По словам главы города, многих проблем удалось избежать благодаря тому, что специалисты заранее очищали дождеприемные колодцы от листвы.
Ближе к обеду ситуация стала серьезнее. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова написала в своем канале: «Количество упавших в городе деревьев в настоящее время превысило два десятка. Кроме этого штормовым ветром посрывало десятки крупных веток. В списки наших коммунальщиков добавились: Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозёрная и другие улицы. На Щедрина дерево упало на многоквартирный дом. Совместно с управляющей компанией устраняем эту проблему».
Коммунальные службы работали заранее.
Накануне Елена Дятлова также сообщала, что вслед за решением губернатора режим повышенной готовности введен и в Калининграде. Это означает переход муниципальных служб на круглосуточный режим работы, организацию ночных дежурств и формирование дополнительных аварийных бригад.
Глава города отдельно обратила внимание, что летние штормы могут оказаться даже опаснее привычных осенних и зимних. Причина в том, что деревья покрыты листвой, которая значительно увеличивает их парусность. В результате сильный ветер способен ломать даже здоровые насаждения.
В качестве примера она напомнила о шторме 9−10 августа 2005 года. Тогда скорость ветра достигала около 25 метров в секунду, однако стихия нанесла городу ущерб более чем на 200 миллионов рублей. Были повреждены кровли более двух тысяч домов, повалены сотни деревьев, без электроснабжения остались многочисленные дома, а отдельные территории оказались подтоплены.
Энергетики переведены на особый режим.
Из-за ухудшения погодных условий компания «Россети Янтарь» также перевела работу на особый режим. В регионе устранением локальных технологических нарушений занимаются 12 бригад энергетиков.
В компании сообщили, что мобилизованы все необходимые силы и средства, а восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.
По прогнозам, сильный ветер в регионе сохранится и в течение дня. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, не находиться рядом с большими деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть повреждены порывами ветра. Особенно сложная обстановка при этом сохраняется на побережье Калининградской области, где шторм проявляет себя значительно сильнее, чем в областном центре.