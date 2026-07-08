Внезапная массовая гибель пчел началась в Нижегородкой области

Пчеловоды Нижегородской области серьёзно обеспокоены резким сокращением численности пчёл — в регионе зафиксирована масштабная гибель насекомых. Об этом сообщили в NN.RU.
Первые тревожные сигналы поступили из села Богдановка Шатковского района. Вскоре о схожих проблемах заявили владельцы пасек из близлежащих населённых пунктов — Вечкусово, Крапивки, Великого Врага, Бритово, Костянки, Смирново и Малой Якшени.
Местные жители полагают, что причиной бедствия стала обширная обработка сельскохозяйственных угодий химикатами.
Часть пчеловодов, стремясь установить точную причину гибели насекомых, доставили образцы погибших пчёл в районную ветеринарную станцию для проведения лабораторного анализа.
Ранее ограничения из-за опасного клеща ввели на пасеке на Бору.