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Внезапная массовая гибель пчел началась в Нижегородкой области

Местные жители полагают, что причиной бедствия стала обширная обработка сельскохозяйственных угодий химикатами.

Пчеловоды Нижегородской области серьёзно обеспокоены резким сокращением численности пчёл — в регионе зафиксирована масштабная гибель насекомых. Об этом сообщили в NN.RU.

Первые тревожные сигналы поступили из села Богдановка Шатковского района. Вскоре о схожих проблемах заявили владельцы пасек из близлежащих населённых пунктов — Вечкусово, Крапивки, Великого Врага, Бритово, Костянки, Смирново и Малой Якшени.

Местные жители полагают, что причиной бедствия стала обширная обработка сельскохозяйственных угодий химикатами.

Часть пчеловодов, стремясь установить точную причину гибели насекомых, доставили образцы погибших пчёл в районную ветеринарную станцию для проведения лабораторного анализа.

Ранее ограничения из-за опасного клеща ввели на пасеке на Бору.