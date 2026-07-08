В орловской структуре «Русагро» сменился генеральный директор

В мае этого года «Ъ-Черноземье» писал, что на заседании профильного комитета Орловского облсовета прозвучала мысль о принятии в собственность области расположенных на территории региона активов трех национализированных холдингов — «Главпродукт», КДВ и «Русагро», которое представлено в регионе двумя предприятиями: ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат “Отрадинский”».