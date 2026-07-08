В Оренбурге на маршрут № 58Н вышли 2 новых пассажирских автобуса

Два современных автобуса ПАЗ Citymax 8 начали работу на пассажирском маршруте № 58Н в Оренбурге. Внедрение комфортного транспорта соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Автобусы отличаются низкопольной конструкцией, что особенно важно для маломобильных и пожилых пассажиров, а также родителей с детскими колясками. Также современный транспорт имеет более просторный, в отличие от классических моделей, салон с креслами из антивандального материала.
«Проинспектировал новые автобусы на конечной остановке маршрута № 58Н. Новинка радует: низкий пол заметно упрощает посадку, а увеличенная вместимость — это плюс для пассажиропотока. Осмотрел и другие машины на линии: в целом состояние хорошее, но есть нюансы, которые перевозчик возьмет в работу», — рассказал начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Максим Фазуллин по результатам проверки транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.