В Красноярске обновят центр для молодежи на Глинки

«Наша задача не просто обновить стены, а наполнить пространство новыми смыслами и возможностями для жителей микрорайона. Мы хотим, чтобы молодежный центр стал по-настоящему нужным местом, где можно не только интересно провести время, но и решить бытовые вопросы, поработать над проектом, позаниматься спортом или просто почувствовать, что тебя здесь ждут и понимают», — отметила директор молодежного центра «База» Анастасия Домнина.