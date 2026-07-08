В Красноярске обновят центр для молодежи на Глинки

В микрорайоне Новая Базаиха в Красноярске появится обновленное пространство для молодежи. Ремонт начался в помещении молодежного центра «База» на улице Глинки, 23.
Раньше площадка работала в основном как клуб по месту жительства и помогала подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации или состояли на различных видах учета. Теперь центр хотят сделать современным местом для молодежи разных возрастов. Работы стартовали в середине июня. В помещении уже демонтировали стены, перегородки и конструкции, а также частично сняли напольное покрытие. На время ремонта занятия проходят в главном филиале на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 115а.
После обновления в центре появятся многофункциональный зал для мастер-классов, клубов и молодежных объединений, спортивно-танцевальный зал, фудкорт и зона для совместной работы над проектами. Также для посетителей установят душевую кабину и стиральную машину.
«Наша задача не просто обновить стены, а наполнить пространство новыми смыслами и возможностями для жителей микрорайона. Мы хотим, чтобы молодежный центр стал по-настоящему нужным местом, где можно не только интересно провести время, но и решить бытовые вопросы, поработать над проектом, позаниматься спортом или просто почувствовать, что тебя здесь ждут и понимают», — отметила директор молодежного центра «База» Анастасия Домнина.
Ремонт проводят по региональной программе модернизации учреждений молодежной политики за счет краевой субсидии совместно с администрацией Красноярска.