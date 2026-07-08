ТСК хочет взять теплосети в тамбовском Мичуринске в концессию

В ноябре 2025 года губернатор Евгений Первышов заявил о неэффективности механизма концессий для строительства коммунальной и социальной инфраструктуры. По его словам, ни один из таких проектов государственно-частного партнерства не был «положительным». В декабре глава региона анонсировал возможную национализацию концессионных проектов в сфере ЖКХ, с которыми не справляется бизнес. Уточнялось, что их могут «забирать в государственную собственность», чтобы затем присоединить к АО «Тамбовская сетевая компания», которое после национализации перешло под контроль областных властей.