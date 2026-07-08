Электрички северного направления ушли с Московского вокзала Петербурга

На первый взгляд для большинства пассажиров изменения не должны были оказаться слишком чувствительными: станция «Рыбацкое» находится на той же «зеленой» ветке метро, что и «Маяковская», с которой можно перейти на «Площадь Восстания». Однако, чтобы выйти на Московский вокзал, раньше было достаточно подняться на эскалаторе. Теперь же, в Рыбацком, после выхода из метро необходимо сначала преодолеть подземный переход (два десятка ступенек сначала вниз, а потом вверх). Затем купить и предъявить билет, а после еще раз подняться по ступенькам: через турникеты на платформу. Дальше — самое трудное: преодолеть высокий пешеходный переход над путями.