Электрички северного направления ушли с Московского вокзала Петербурга

Вот уже ровно неделю пригородные поезда на Волховстрой и Кириши вместо Московского вокзала отправляются с платформы Рыбацкое — и это неудобно сразу по многим причинам. Корреспондент «РГ» узнала, как долго придется приспосабливаться дачникам и жителям ближайших пригородов.
На первый взгляд для большинства пассажиров изменения не должны были оказаться слишком чувствительными: станция «Рыбацкое» находится на той же «зеленой» ветке метро, что и «Маяковская», с которой можно перейти на «Площадь Восстания». Однако, чтобы выйти на Московский вокзал, раньше было достаточно подняться на эскалаторе. Теперь же, в Рыбацком, после выхода из метро необходимо сначала преодолеть подземный переход (два десятка ступенек сначала вниз, а потом вверх). Затем купить и предъявить билет, а после еще раз подняться по ступенькам: через турникеты на платформу. Дальше — самое трудное: преодолеть высокий пешеходный переход над путями.
— Пенсионерам очень тяжело, — жалуется Мария Витальевна, дача которой находится в Волховском районе. — Я езжу с сумкой на колесиках, приходится просить помощи у мужчин-попутчиков. И приезжать надо раньше, чтобы все это успеть. В первые дни помогали волонтеры — но они же не будут здесь дежурить постоянно.
По мнению пожилой пассажирки, вместо Рыбацкого стоило выбрать точкой отправления платформу Обухово — там в переходе есть хотя бы лифт. Но власти города отчитались, что «инфраструктура транспортного пересадочного узла .Рыбацкое. и подземного пешеходного перехода полностью адаптирована под нужды маломобильных граждан и родителей с детскими колясками».
— На железной дороге и в метрополитене работают профильные штатные службы сопровождения, сотрудники которых помогают маломобильным гражданам на месте, — уточнили в городском комитете по транспорту. — Кроме того, здесь смонтированы дополнительные поручни, противоскользящие полосы и тактильные напольные указатели. Лестничные марши оборудованы специальными техническими средствами: лестница N 1 — стационарной подъемной платформой, лестница N 3 — стационарной аппарелью.
Однако проблема заключается в том, что подъемная платформа не предназначена для всех пассажиров — как правило, ее используют для инвалидов-колясочников. Остальным придется пока карабкаться по лестницам — электрички из Волховстроя 1, Будогощи, Киришей, Мги, Тихвина, Невдубстроя и огромного дачного массива Пупышево на Московский вокзал больше не вернутся. Платформы будут переоборудованы для приема и отправления поездов по ВСМ.
Остается надеяться, что более удобным сделают новый пригородный терминал, который будет оборудован на бывшей грузовой платформе «Волковская». Для переключения трафика на нее сейчас строится новый железнодорожный объект — «развязка на 5-м километре». Деревянное здание станции «Волковская», возведенное в начале XX века, снесли в 2018 году. Для новых функций и комфорта пассажиров возведут современный вокзал.
Вероятно, все работы будут завершены в течение года: запуск ВСМ запланирован на начало 2028 года, а ввод в эксплуатацию нового терминала у «Волковской» — на третий квартал 2027-го.