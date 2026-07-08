В селе Тухчар Республики Дагестан к августу отремонтируют школу

Тухчарскую общеобразовательную школу имени кавалера ордена Мужества У. В. Мусаева в Дагестане обновят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Новолакского района.
Специалистам предстоит заменить кровлю здания, системы отопления и видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, провести электромонтажные и сантехнические работы. Также там обновят окна, двери и полы, выполнят внутреннюю отделку стен и потолков. Помимо этого, специалисты должны установить в школе современную систему вентиляции, привести в порядок входную группу. Завершить работы намерены уже к 1 августа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.