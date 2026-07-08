В Октябрьском районе Красноярска строят павильон для вольной борьбы

В Красноярске на улице Академика Киренского продолжается строительство спортивного павильона для вольной борьбы. Объект планируют ввести в эксплуатацию осенью 2026 года. На площадке уже залили фундамент и установили каркас здания. Сейчас специалисты монтируют стеновые панели и внутренние перегородки. [caption id= «attachment_370681» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Новый павильон станет тренировочной базой для учеников спортивной школы, а также площадкой для соревнований. В здании разместят зал с двумя борцовскими коврами, раздевалки, тренажерный зал и сауну для восстановления спортсменов после занятий. За всю почти сорокалетнюю историю у нас не было собственной площадки для тренировок и соревнований. Новый зал борьбы станет для нашей школы важным этапом в развитии и достижении высоких спортивных результатов, — отметил директор спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе Роман Анжиганов. Напомним, что в Красноярске к 2027 году установят новую городскую ёлку.