У жителей Калининградской области изъято 272 боеприпаса и 10 единиц огнестрельного оружия

В регионе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» из незаконного оборота 272 боеприпаса, 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 800 граммов взрывчатых веществ, а также составные части оружия. Рейды проводили сотрудники УМВД совместно с коллегами из транспортной полиции, ФСБ, Пограничного Управления ФСБ.