На участке набережной Приволжского затона в Астрахани обновили тротуар

Тротуар на участке набережной Приволжского затона в Астрахани привели в порядок, сообщили в администрации города. Указанную общественную территорию обновляют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, на отрезке между улицами Боевой и набережной 1 Мая уложили цветную тротуарную плитку и установили бордюры. Далее там обустроят асфальтовое покрытие на проезжей части, а затем нанесут разметку и смонтируют дорожные знаки. Весь объем работ подрядчик должен выполнить к осени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.