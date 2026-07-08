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На участке набережной Приволжского затона в Астрахани обновили тротуар

Там уложили цветную плитку и установили бордюры.

Тротуар на участке набережной Приволжского затона в Астрахани привели в порядок, сообщили в администрации города. Указанную общественную территорию обновляют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, на отрезке между улицами Боевой и набережной 1 Мая уложили цветную тротуарную плитку и установили бордюры. Далее там обустроят асфальтовое покрытие на проезжей части, а затем нанесут разметку и смонтируют дорожные знаки. Весь объем работ подрядчик должен выполнить к осени.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.