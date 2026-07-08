На участке набережной Приволжского затона в Астрахани обновили тротуар

Так, на отрезке между улицами Боевой и набережной 1 Мая уложили цветную тротуарную плитку и установили бордюры. Далее там обустроят асфальтовое покрытие на проезжей части, а затем нанесут разметку и смонтируют дорожные знаки. Весь объем работ подрядчик должен выполнить к осени.