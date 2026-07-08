Как приготовить идеальное лечо, чтобы сохранить максимум пользы и вкуса

Лечо — это не просто вкусная закуска, но и полезный продукт. Как подчеркивает Мари Эст, «с точки зрения нутрициологии лечо — это концентрат овощей: сладкий перец и томаты дают комбинацию витамина С, провитамина А, фолатов, калия и пищевых волокон при очень умеренной калорийности». Правильно приготовленное лечо — это компромисс между сохранением витаминов и усвоением антиоксидантов, и в целом его нутритивная ценность остается высокой.