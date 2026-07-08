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Как приготовить идеальное лечо, чтобы сохранить максимум пользы и вкуса

Лечо — одно из самых любимых и популярных овощных блюд, которое ассоциируется с летним урожаем и домашними заготовками. У каждой хозяйки найдется свой выверенный годами рецепт, а общее число вариаций давно перевалило за сотни. Как выбрать идеальные перцы и томаты, какой метод приготовления сохранит витамины и кому стоит ограничить порцию — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Лечо — одно из самых любимых и популярных овощных блюд, которое ассоциируется с летним урожаем и домашними заготовками. У каждой хозяйки найдется свой выверенный годами рецепт, а общее число вариаций давно перевалило за сотни. Как выбрать идеальные перцы и томаты, какой метод приготовления сохранит витамины и кому стоит ограничить порцию — в материале «Газеты.Ru».

Как выбрать ингредиенты для лечо.

Лечо — это блюдо родом из Венгрии, однако, как пояснил президент «Международного альянса кулинаров», продюсер кулинарных программ Валентин Лобачев в беседе с «Газетой.Ru», его аналоги присутствуют во всей балканской кухне. Похожие варианты готовят и в Сербии, и в Хорватии — везде, где традиционно выращивают болгарский перец и помидоры.

Основные ингредиенты.

~Помидоры~ — основа соусной части лечо. Нутрициолог Мари Эст рекомендует выбирать спелые помидоры ярко-красного цвета с плотной мякотью: в них больше ликопина и бета-каротина, особенно если это сортовые помидоры или «сливки», а не водянистые тепличные гиганты. Для приготовления соуса можно использовать томатный сок или томатную пасту, но свежие плоды дают лучший вкус.

~Болгарский перец~ — главный герой блюда. Валентин Лобачев советует использовать несколько видов перца: зеленый, желтый, красный. Лучше, чтобы этот перец был мясистым, толстым, сочным, а не сухим.

Дополнительные ингредиенты.

* Лук репчатый (можно добавить и красный лук)

* Чеснок — хорошо сочетается с другими компонентами блюда
* Растительное масло (оливковое, рапсовое или ореховое)
* Специи и приправы по вкусу: соль, перец, сахар, уксус, кинза, розмарин.

Подготовка ингредиентов для лечо.

Перед тем как приступить к приготовлению, важно правильно провести подготовку овощей, так как от этого зависит итоговая текстура и польза блюда.

Как подготовить помидоры.

Для лечо лучше всего использовать сезонные, спелые помидоры.

Что касается снятия кожицы, нутрициолог Мари Эст поясняет: «Снятие кожицы с томатов почти не влияет на содержание витамина С и основных минералов, но немного снижает долю нерастворимой клетчатки и части антиоксидантов, сконцентрированных ближе к кожице». Если у вас чувствительный ЖКТ и кожура вызывает дискомфорт, лучше ее снять.

Как подготовить болгарский перец.

Нутрициолог обращает внимание на разницу в пользе между перцами разного цвета. ~Красный перец~ — самый богатый по сочетанию антиоксидантов, в нем выше всего витамин А и ликопин. ~Желтый перец~ дает рекордные значения витамина С и каротиноидов (зеаксантина и лютеина), важных для здоровья глаз. ~Зеленый перец~ менее сладкий, в нем больше хлорофилла, витамина К и фитостеринов. Мари Эст рекомендует «делать ставку на красный и желтый перец, добавляя часть зеленого для текстуры и разнообразия фитонутриентов».

Подготовка лука и чеснока.

Лук нарезают и слегка обжаривают, но его «не надо жарить до состояния мягкости», советует Лобачев. Чеснок добавляют в самом конце приготовления, чтобы сохранить его полезные свойства.

Этапы приготовления лечо.

Ниже представлен пошаговый рецепт с подробным описанием всех этапов, чтобы вы могли легко повторить его на своей кухне.

Шаг 1: Обработка помидоров (варка томатов)

Помидоры режут крупными кусками — Валентин Лобачев советует делить их «на 4 или 6 частей». «Именно крупная нарезка смотрится красиво и фактурно», — поясняет эксперт. Хорошие, мясистые плоды при варке сами превратятся в насыщенный соус. Если же томаты недостаточно сочны, можно слегка скорректировать консистенцию с помощью томатной пасты или сока.

Шаг 2: Обжарка лука и чеснока

На сковороде с растительным маслом слегка обжаривают лук, затем добавляют чеснок. Масло не должно сильно дымиться — достаточно умеренного нагрева.

Шаг 3: Добавление перца и помидоров

К луку добавляют нарезанный болгарский перец и слегка обжаривают, «чтобы он немножко хрустел». Затем добавляют помидоры, солят, перчат, добавляют сахар и уксус по вкусу.

Шаг 4: Варка и томление «Оптимальный режим для лечо — мягкое томление при умеренном кипении в собственном соку или с минимальным количеством жидкости, когда овощи доходят до мягкости, но не развариваются в пюре», — объясняет Мари Эст. Краткий контакт с водой и тушение в собственном соку позволяют уменьшить вымывание водорастворимых витаминов.

Валентин Лобачев делится своим подходом: «Я всегда добавляю в лечо немного сахара и чуть-чуть уксуса, чтобы получился легкий кисло-сладкий вкус». Если вы готовите лечо как холодную закуску, после приготовления накройте сковороду крышкой и уберите остывать.

Как улучшить вкус лечо.

Использование специй.

«Из специй можно добавить кинзу или свежий розмарин», — советует Лобачев. При этом он подчеркивает, что рецепт лечо универсален и допускает любые импровизации: «Кто не любит кинзу — тот ее не положит, а я, например, люблю любую зелень, поэтому кладу ее щедро: чем больше, тем лучше».

Варианты добавок

Лечо — блюдо, которое легко адаптировать под свой вкус. Лобачев предлагает множество вариантов:

* С мясом: «Если добавить свинину, обжарить и протушить вместе с овощами, получится полноценное самостоятельное блюдо — свинина с лечо».

* С копченостями: «Можно туда добавить, например, копченые колбаски или бекон».
* С грибами: «Кто-то любит жареные грибы — можно приготовить с ними: сначала обжарить грибы, затем добавить все остальное».
* С баклажанами: «Можно нарезать и обжарить баклажаны, а потом протушить их в лечо».
* С яйцами: «Есть блюдо шакшука — там нарезают перец, лук, помидоры, все это обжаривают, а затем разбивают сверху яйца. По сути, это яичница с лечо».

Мари Эст дополняет: с точки зрения сбалансированного питания лечо стоит сочетать с источником белка и сложных углеводов — гречкой, яйцом, нежирным мясом, рыбой или бобовыми.

Рецепт по шагам: классическое лечо.

Это лучший рецепт для тех, кто ценит традиционный вкус. Готовится он просто, а результат радует круглый год.

Ингредиенты:

* Помидоры мясистые — 3 кг

* Перец болгарский — 2 кг
* Лук репчатый — 4 крупные головки
* Масло растительное (без запаха) — 150 мл
* Сахар — 80 г
* Соль крупная — 1,5−3 ст. ложки
* Уксусная эссенция 70% — 10−15 мл.

Как готовить:

1. Подготовка томатов. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, ошпарьте кипятком и сразу в ледяную воду — кожица снимется за секунды. Пюрируйте блендером до однородности.

2. Нарезка овощей. Перец очистите от семян и нарежьте крупными квадратами 3×3 см или широкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами, но тонко.
3. Варка основы. В сотейник с толстым дном вылейте томатное пюре, добавьте масло, сахар и соль. Доведите до активного кипения.
4. Закладка овощей. Отправьте в кипящий соус лук и перец. Перемешайте, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума. Томите под крышкой 25−30 минут (время зависит от желаемой мягкости перца).
5. Финиш с уксусом. Снимите крышку, влейте уксусную эссенцию, перемешайте, прогрейте 2−3 минуты. Сразу разлейте по горячим стерилизованным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Экспериментируйте, добавляйте любимые ингредиенты и наслаждайтесь этим ярким, сочным и полезным блюдом круглый год.

Как подавать и хранить лечо.

«Это блюдо универсально: оно хорошо и в горячем, и в холодном виде — как закуска или как гарнир», — отмечает Валентин Лобачев. По его словам, все зависит от способа подачи: холодное лечо — закуска, горячее — гарнир, а с добавлением дополнительных ингредиентов оно становится полноценным самостоятельным блюдом. Лечо подают к мясу, рыбе, курице, шашлыку.

Краткосрочное хранение: Мари Эст поясняет, что при хранении в холодильнике в герметичной посуде основные макронутриенты и минералы практически не меняются, но витамин С постепенно снижается.

Консервация на зиму: «Лечо делают и на зиму, консервируют в банках», — рассказывает Валентин Лобачев. Секреты правильного хранения:

1. Банки необходимо простерилизовать.

2. Лечо закладывают в банки горячим, чтобы не осталось бактерий.
3. Банки с лечо стерилизуют повторно — в домашних условиях их кипятят.
4. Хранить консервированное лечо нужно в прохладном месте — в погребе или подвале, где температура держится около 0-+3 °С. «Главное, не в жаре, потому что там малейший микроб какой-нибудь останется, начнет потом банка вздуваться, прокисать», — предупреждает Лобачев.

Условия и сроки хранения лечо:

* В прохладном месте (погреб, темная кладовка, температура до +15°C) — до 1 года.

* При комнатной температуре — допустимо только при условии строгой стерилизации банок и герметичной укупорки.
* После вскрытия банки — храните в холодильнике не дольше 5−7 дней.

Продукт испорчен, если крышка вздулась, появилась плесень, чувствуется кислый запах или при открытии слышно шипение.

Польза и вред лечо.

Лечо — это не просто вкусная закуска, но и полезный продукт. Как подчеркивает Мари Эст, «с точки зрения нутрициологии лечо — это концентрат овощей: сладкий перец и томаты дают комбинацию витамина С, провитамина А, фолатов, калия и пищевых волокон при очень умеренной калорийности». Правильно приготовленное лечо — это компромисс между сохранением витаминов и усвоением антиоксидантов, и в целом его нутритивная ценность остается высокой.

Однако стоит помнить о противопоказаниях. Мари Эст предупреждает: людям с обострением гастрита, язвенной болезни или выраженным рефлюксом стоит употреблять лечо аккуратно. При артериальной гипертензии важно контролировать количество соли. Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отслеживать индивидуальную переносимость.

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