Как приготовить идеальное лечо, чтобы сохранить максимум пользы и вкуса

Лечо — одно из самых любимых и популярных овощных блюд, которое ассоциируется с летним урожаем и домашними заготовками. У каждой хозяйки найдется свой выверенный годами рецепт, а общее число вариаций давно перевалило за сотни. Как выбрать идеальные перцы и томаты, какой метод приготовления сохранит витамины и кому стоит ограничить порцию — в материале «Газеты.Ru».
Как выбрать ингредиенты для лечо.
Лечо — это блюдо родом из Венгрии, однако, как пояснил президент «Международного альянса кулинаров», продюсер кулинарных программ Валентин Лобачев в беседе с «Газетой.Ru», его аналоги присутствуют во всей балканской кухне. Похожие варианты готовят и в Сербии, и в Хорватии — везде, где традиционно выращивают болгарский перец и помидоры.
Основные ингредиенты.
~Помидоры~ — основа соусной части лечо. Нутрициолог Мари Эст рекомендует выбирать спелые помидоры ярко-красного цвета с плотной мякотью: в них больше ликопина и бета-каротина, особенно если это сортовые помидоры или «сливки», а не водянистые тепличные гиганты. Для приготовления соуса можно использовать томатный сок или томатную пасту, но свежие плоды дают лучший вкус.
~Болгарский перец~ — главный герой блюда. Валентин Лобачев советует использовать несколько видов перца: зеленый, желтый, красный. Лучше, чтобы этот перец был мясистым, толстым, сочным, а не сухим.
Дополнительные ингредиенты.
* Лук репчатый (можно добавить и красный лук)
Подготовка ингредиентов для лечо.
Перед тем как приступить к приготовлению, важно правильно провести подготовку овощей, так как от этого зависит итоговая текстура и польза блюда.
Как подготовить помидоры.
Для лечо лучше всего использовать сезонные, спелые помидоры.
Что касается снятия кожицы, нутрициолог Мари Эст поясняет: «Снятие кожицы с томатов почти не влияет на содержание витамина С и основных минералов, но немного снижает долю нерастворимой клетчатки и части антиоксидантов, сконцентрированных ближе к кожице». Если у вас чувствительный ЖКТ и кожура вызывает дискомфорт, лучше ее снять.
Как подготовить болгарский перец.
Нутрициолог обращает внимание на разницу в пользе между перцами разного цвета. ~Красный перец~ — самый богатый по сочетанию антиоксидантов, в нем выше всего витамин А и ликопин. ~Желтый перец~ дает рекордные значения витамина С и каротиноидов (зеаксантина и лютеина), важных для здоровья глаз. ~Зеленый перец~ менее сладкий, в нем больше хлорофилла, витамина К и фитостеринов. Мари Эст рекомендует «делать ставку на красный и желтый перец, добавляя часть зеленого для текстуры и разнообразия фитонутриентов».
Подготовка лука и чеснока.
Лук нарезают и слегка обжаривают, но его «не надо жарить до состояния мягкости», советует Лобачев. Чеснок добавляют в самом конце приготовления, чтобы сохранить его полезные свойства.
Этапы приготовления лечо.
Ниже представлен пошаговый рецепт с подробным описанием всех этапов, чтобы вы могли легко повторить его на своей кухне.
Шаг 1: Обработка помидоров (варка томатов)
Шаг 2: Обжарка лука и чеснока
Шаг 3: Добавление перца и помидоров
Шаг 4: Варка и томление «Оптимальный режим для лечо — мягкое томление при умеренном кипении в собственном соку или с минимальным количеством жидкости, когда овощи доходят до мягкости, но не развариваются в пюре», — объясняет Мари Эст. Краткий контакт с водой и тушение в собственном соку позволяют уменьшить вымывание водорастворимых витаминов.
Валентин Лобачев делится своим подходом: «Я всегда добавляю в лечо немного сахара и чуть-чуть уксуса, чтобы получился легкий кисло-сладкий вкус». Если вы готовите лечо как холодную закуску, после приготовления накройте сковороду крышкой и уберите остывать.
Как улучшить вкус лечо.
Использование специй.
«Из специй можно добавить кинзу или свежий розмарин», — советует Лобачев. При этом он подчеркивает, что рецепт лечо универсален и допускает любые импровизации: «Кто не любит кинзу — тот ее не положит, а я, например, люблю любую зелень, поэтому кладу ее щедро: чем больше, тем лучше».
Варианты добавок
* С мясом: «Если добавить свинину, обжарить и протушить вместе с овощами, получится полноценное самостоятельное блюдо — свинина с лечо».
Мари Эст дополняет: с точки зрения сбалансированного питания лечо стоит сочетать с источником белка и сложных углеводов — гречкой, яйцом, нежирным мясом, рыбой или бобовыми.
Рецепт по шагам: классическое лечо.
Это лучший рецепт для тех, кто ценит традиционный вкус. Готовится он просто, а результат радует круглый год.
Ингредиенты:
* Помидоры мясистые — 3 кг
Как готовить:
1. Подготовка томатов. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, ошпарьте кипятком и сразу в ледяную воду — кожица снимется за секунды. Пюрируйте блендером до однородности.
Экспериментируйте, добавляйте любимые ингредиенты и наслаждайтесь этим ярким, сочным и полезным блюдом круглый год.
Как подавать и хранить лечо.
«Это блюдо универсально: оно хорошо и в горячем, и в холодном виде — как закуска или как гарнир», — отмечает Валентин Лобачев. По его словам, все зависит от способа подачи: холодное лечо — закуска, горячее — гарнир, а с добавлением дополнительных ингредиентов оно становится полноценным самостоятельным блюдом. Лечо подают к мясу, рыбе, курице, шашлыку.
Краткосрочное хранение: Мари Эст поясняет, что при хранении в холодильнике в герметичной посуде основные макронутриенты и минералы практически не меняются, но витамин С постепенно снижается.
Консервация на зиму: «Лечо делают и на зиму, консервируют в банках», — рассказывает Валентин Лобачев. Секреты правильного хранения:
1. Банки необходимо простерилизовать.
Условия и сроки хранения лечо:
* В прохладном месте (погреб, темная кладовка, температура до +15°C) — до 1 года.
Продукт испорчен, если крышка вздулась, появилась плесень, чувствуется кислый запах или при открытии слышно шипение.
Польза и вред лечо.
Лечо — это не просто вкусная закуска, но и полезный продукт. Как подчеркивает Мари Эст, «с точки зрения нутрициологии лечо — это концентрат овощей: сладкий перец и томаты дают комбинацию витамина С, провитамина А, фолатов, калия и пищевых волокон при очень умеренной калорийности». Правильно приготовленное лечо — это компромисс между сохранением витаминов и усвоением антиоксидантов, и в целом его нутритивная ценность остается высокой.
Однако стоит помнить о противопоказаниях. Мари Эст предупреждает: людям с обострением гастрита, язвенной болезни или выраженным рефлюксом стоит употреблять лечо аккуратно. При артериальной гипертензии важно контролировать количество соли. Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отслеживать индивидуальную переносимость.