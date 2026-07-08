В Красноярске будут судить мужчину, который угнал автомобиль с хозяйкой на двери

Далеко уехать ему не удалось. Через несколько минут мужчина не справился с управлением и врезался в гараж, после чего бросил поврежденный автомобиль и скрылся. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и возвращался домой после посещения ночного клуба.