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В Красноярске будут судить мужчину, который угнал автомобиль с хозяйкой на двери

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет 27-летний местный житель, обвиняемый в угоне автомобиля с применением насилия.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет 27-летний местный житель, обвиняемый в угоне автомобиля с применением насилия.

По версии следствия, в апреле 2026 года сотрудница рекламной компании во время рабочего объезда ненадолго оставила свой Toyota Corsa с работающим двигателем и включенной аварийной сигнализацией, чтобы снять объявления с информационного щита.

Вернувшись, женщина увидела за рулем незнакомого мужчину. Она открыла водительскую дверь и потребовала выйти из машины, однако злоумышленник нажал на газ. Несколько десятков метров хозяйка автомобиля бежала рядом, держась за дверь и стойку машины, но в итоге упала на асфальт, получив ссадины рук и рану колена. Угонщик скрылся.

Далеко уехать ему не удалось. Через несколько минут мужчина не справился с управлением и врезался в гараж, после чего бросил поврежденный автомобиль и скрылся. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и возвращался домой после посещения ночного клуба.

Во время расследования обвиняемый полностью признал вину, написал явку с повинной, выкупил у потерпевшей поврежденный автомобиль, выплатил компенсацию морального вреда и принес извинения.

Прокуратура утвердила обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре края.

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