В селе Юца на Ставрополье завершают капремонт начальной школы № 37

Специалисты завершают капитальный ремонт начальной школы № 37 в селе Юца в Ставропольском крае. Образовательное учреждение обновляют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
В школе уже полностью завершили демонтажные работы, модернизировали кровлю, оштукатурили стены, заменили оконные блоки, ограждение территории и внешние инженерные коммунальные сети. Сейчас специалисты налаживают в здании системы электроснабжения и обустраивают входную группу. Также им предстоит преобразить прилегающую территорию. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.
«В итоге село получит современную и безопасную образовательную среду для младших школьников», — отметил глава Предгорного округа, где находится школа, Николай Бондаренко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.