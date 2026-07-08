На Дону участок трассы в направлении Морозовска отремонтировали досрочно

Ремонт участка трассы Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск в Милютинском районе Ростовской области завершили досрочно, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В порядок привели отрезок протяженностью 3 км. Там обновили покрытие проезжей части, укрепили обочины и нанесли разметку. Как отметила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, реконструкция этого участка позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить уровень безопасности дорожного движения в Милютинском районе. Изначально ремонт планировалось завершить 24 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.