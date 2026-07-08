В Костромской области пройдет праздник «Щелыковская услада»

По традиции на празднике приготовят варенье. В этот раз оно будет клубничным, еще в него добавят ваниль и лепестки роз. Готовить варенье будут по старинным рецептам. Также для гостей организуют ярмарку местных мастеров, экскурсию и концертную программу. Например, зрителям представят сценки из произведений Александра Островского.