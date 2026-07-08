В Костромской области пройдет праздник «Щелыковская услада»

Праздник «Щелыковская услада» состоится 18 июля на площадке музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково» в Костромской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов. Проведение таких мероприятий способствует популяризации путешествий по стране, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
По традиции на празднике приготовят варенье. В этот раз оно будет клубничным, еще в него добавят ваниль и лепестки роз. Готовить варенье будут по старинным рецептам. Также для гостей организуют ярмарку местных мастеров, экскурсию и концертную программу. Например, зрителям представят сценки из произведений Александра Островского.
Все желающие могут посетить праздник в костюмах эпохи знаменитого драматурга. Также они смогут продемонстрировать свои наряды на усадебном дефиле и прочитать перед всеми любимые стихи. А для юных гостей проведут мастер-классы и подготовят игровую площадку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.