«Рыцарский Призыв» и фестиваль сказок: какие мероприятия пройдут в ближайшее время в черняховском замке Инстербург

«Поле Гросс-Егерсдорфского сражения» у посёлка Междуречье — место первой победы русских войск над прусскими в 1757 году; «Поэтический парк» на улице Гагарина — часть системы садов и парков, созданной в 1919 году Хуго Кауфманом; парк «Башня Бисмарка и прусское городище Леттинен» у посёлка Красная Горка (башня 1913 года, Леттинен упоминается с 1274 года); «Парк Русской Философии» в посёлке Веселовка — территория у Музея Канта и резиденции «Дом философов и композиторов»; мемориальный комплекс в посёлке Нагорное — усадьба Жиляйтшен, место смерти Барклая-де-Толли, и обелиск 1821 года работы Карла Шинкеля; археологический музей под открытым небом «Прусское городище Каменис Вике» у посёлка Тимофеевка — поселение бронзового века, сожжённое Тевтонским орденом в 1273—1274 годах.