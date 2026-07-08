«Рыцарский Призыв» и фестиваль сказок: какие мероприятия пройдут в ближайшее время в черняховском замке Инстербург

В Черняховске начали реализовать грантовый проект, посвящённый развитию в местном замке музейного пространства. Деньги на развитие памятника выделил Фонд президентских грантов. О том, на какие мероприятия пройдут средства, рассказали хранители замка.
Главные планы.
Социокультурная программа стартовала 1 июля и продлится до 31 марта следующего года. В замке уже провели цикл прогулок по маршрутам «Разноцветной Провинции» — народные экскурсоводы знакомили гостей с историей, архитектурой, культурой и водно-зелёным каркасом Черняховска. По предварительным подсчётам, в мероприятиях поучаствовало около ста человек.
В июле стартуют занятия в рамках молодёжного форума-практикума «Эко-Город»: запланированы лекции, доклады, презентации и творческие мастерские. В этом году от формата разового лагеря отказались — программа займёт полных три месяца.
С 9 июля и до конца августа по четвергам для детей и подростков запускается цикл встреч в «Мастерской сказок». Это подготовка к фестивалю «Замок сказок России», который пройдёт в День города Черняховска — то есть в первые выходные сентября. Осенью юным гостям предложат интерактивные игры, театрализованные постановки и конкурсы.
В конце июля — начале августа в Инстербурге пройдёт лагерь-ретрит «Культурная крепость XXI века». Участники — молодые специалисты, выпускники федеральной программы «Архитекторы.РФ». Их ждут презентации, мастер-классы, обмен опытом и практические занятия.
22 августа состоится детский игровой фестиваль «Рыцарский Призыв». Для детей и родителей устроят реконструкцию средневековья с играми и безопасными поединками.
С сентября по март следующего года для всех желающих запустят цикл лекций по истории, культуре и архитектуре города, региона и России. Часть встреч пройдёт онлайн, часть — непосредственно в замке.
В начале октября Инстербург примет Ассамблею Ассоциации средневековых замков России. Приедут представители 11 крепостей из Калининградской и Ленинградской областей.
На октябрь запланирована научно-практическая конференция по истории и культуре региона, сохранению и использованию объектов наследия. Она неизменно проходит в это время уже почти тридцать лет.
В декабре, в день рождения великого полководца, организуют круглый стол «Барклай де Толли и его эпоха». Поговорят об увековечении памяти заграничных походов русской армии 1813−1814 и 1815 годов и заслугах генерал-фельдмаршала.
Научная работа.
Отдельный блок грантовой программы — исследовательские мероприятия. Студенты и специалисты черняховского филиала МПГУ примут участие в проекте «Замок Инстербург как часть истории города». Они будут собирать воспоминания местных жителей, связанные со старинной крепостью.
Запустят в Инстербурге и «Лабораторию музейного пространства»: интерактивные лекции, мастер-классы и практикумы по разработке музейных экспозиций.
Параллельно в замке начнут разрабатывать концепции сохранения и использования нескольких объектов наследия, находящихся вблизи Черняховска:
«Поле Гросс-Егерсдорфского сражения» у посёлка Междуречье — место первой победы русских войск над прусскими в 1757 году; «Поэтический парк» на улице Гагарина — часть системы садов и парков, созданной в 1919 году Хуго Кауфманом; парк «Башня Бисмарка и прусское городище Леттинен» у посёлка Красная Горка (башня 1913 года, Леттинен упоминается с 1274 года); «Парк Русской Философии» в посёлке Веселовка — территория у Музея Канта и резиденции «Дом философов и композиторов»; мемориальный комплекс в посёлке Нагорное — усадьба Жиляйтшен, место смерти Барклая-де-Толли, и обелиск 1821 года работы Карла Шинкеля; археологический музей под открытым небом «Прусское городище Каменис Вике» у посёлка Тимофеевка — поселение бронзового века, сожжённое Тевтонским орденом в 1273—1274 годах.
Над концепциями будут работать привлечённые историки, культурологи, архитекторы, дизайнеры и реставраторы. Результаты представят 10 октября 2027 года на конференции «Судьба человека — судьба земли».
В июне замок Инстербург в Черняховске получил 6,4 млн рублей на проведение мероприятий, ремонт и расширение мастерских.