Ситуация с топливом в Краснодарском крае: где купить бензин в Новороссийске, Геленджике и Сочи

В городе 8 июля работают 8 автозаправочных станций, сообщили в городской администрации. Топливо отпускается исключительно в топливные баки в объеме 20/30 литров на автомобиль. АИ-95 в наличии на 2 АЗС, дизельное топливо (ДТ) — на 6 АЗС. Четыре станции в настоящий момент отпускают только дизельное топливо. Две станции находятся в процессе ремонтных работ.