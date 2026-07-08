Ситуация с топливом в Краснодарском крае: где купить бензин в Новороссийске, Геленджике и Сочи

В Краснодарском крае последние дни покупка бензина превратилась для автомобилистов в настоящий квест. Из-за ограниченного количества работающих АЗС водители тратят на заправку не один час. Администрации ряда городов ежедневно публикуют информацию, где можно добыть топливо. Расскажем, как дела обстоят в Новороссийске, Сочи и Геленджике.
Новороссийск
В городе по состоянию на 9 утра работают 24 АЗС. При этом топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/40/60 литров на один автомобиль.
АИ-100 есть в наличии на 1 АЗС, АИ-95 — на 11 АЗС, АИ-92 — на 12 АЗС, ДТ — на 21 АЗС.
Вот адреса работающих АЗС:
— Роснефть — Мысхакское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (в наличии ДТ; АИ-92, АИ-95 — только по топливным картам), тер. Кирилловка (в наличии АИ-95, ДТ), пос. Верхнебаканский (в наличии ДТ);
— Лукойл — пр. Дзержинского (в наличии ДТ), ст. Раевская (в наличии ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (в наличии ДТ), ул. Суворовская (в наличии ДТ), Сухумское шоссе (в наличии ДТ), с. Глебовское (в наличии ДТ);
— Газпром — ст. Натухаевская (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ); Газпромнефть — с. Гайдук (в наличии АИ-100, ДТ); Сухумское шоссе (в наличии ДТ);
— Rusoil — ул. Золотая рыбка (в наличии АИ-92, АИ-95);
— Татнефть — пос. Верхнебаканский (в наличии АИ-92, ДТ);
— Уфим-нефть — ул. Малоземельская (в наличии АИ-92, АИ-95), Сухумское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Цемдолина (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Владимировка (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Кирилловка (в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), пр. Дзержинского (в наличии АИ-92, АИ-95), ул. Суворовская (в наличии АИ-92, ДТ).
В АЗС в Цемдолине на ул. Ленина (Роснефть) топливо отпускают по топливным картам. Ещё 10 АЗС временно не работают.
Сочи
В Сочи 8 июля уменьшилось количество работающих АЗС. По состоянию на 9 утра в городе отпускают топливо 49 автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе мэрии. Днем ранее на курорте функционировали 50 АЗС.
Сегодня на 30 АЗС собственниками введены временные ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки автомобилей, объем не превышает 30 литров на одну машину (на некоторых станциях — не более 20 литров). На 4 станциях горючее отпускается только по топливным картам.
В наличии представлены следующие виды топлива:
АИ-100 — на 23 АЗС;
АИ-95 — на 30 АЗС;
АИ-92 — на 30 АЗС;
дизельное топливо — на 38 АЗС;
сжиженный газ — на 11 АЗС.
В Сочи во время сигнала воздушной тревоги АЗС не обслуживают клиентов в целях безопасности.
Геленджик
В городе 8 июля работают 8 автозаправочных станций, сообщили в городской администрации. Топливо отпускается исключительно в топливные баки в объеме 20/30 литров на автомобиль. АИ-95 в наличии на 2 АЗС, дизельное топливо (ДТ) — на 6 АЗС. Четыре станции в настоящий момент отпускают только дизельное топливо. Две станции находятся в процессе ремонтных работ.
Адреса работающих АЗС:
«Роснефть», мкр-н Черемушки — АИ-95 — отпуск по топливным картам, ДТ — в свободной продаже,
«Роснефть», ул. Туристическая — АИ-95 до 30 л на авто, ДТ — в свободной продаже,
«Лукоил», ул. Островского — отпуск ДТ,
«Лукоил», кольцо — отпуск ДТ,
«Газпромнефть», ул. Ходенко — отпуск ДТ,
«Газпромнефть», Сухумское шоссе — 30 л на авто,
«Лукоил», с. Архипо-Осиповка — отпуск ДТ.