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В Калининградской области частично восстановили электроснабжение

В Калининградской области восстановили электроснабжение в 93 населенных пунктах.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное ураганным ветром электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Происходят кратковременные отключения электроэнергии. Непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива. Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах», — написал Беспрозванных в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что количество бригад энергетиков увеличили до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма.

«Железнодорожники устраняют обрыв контактной сети в пригородном сообщении, из-за которого сегодня все поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться», — добавил Беспрозванных.

Губернатор поблагодарил все службы за работу в непростых условиях и попросил жителей региона быть осторожными и без лишней надобности не выходить на улицу, поскольку «погода продолжает бушевать».

По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27−34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море — 3−5 метров.

Накануне Беспрозванных сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.

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