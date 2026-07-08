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Более 300 жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках региона

Акции прошли в Дмитрове, Подольске, Балашихе, Наро-Фоминске и Чехове.

Источник: Национальные проекты России

Выездные бригады врачей обследовали свыше 300 человек 4 и 5 июля в парках Подмосковья, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Акцию организовали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Свое здоровье смогли проверить жители 22 округов области, в том числе в Дмитрове, Подольске, Балашихе, Наро-Фоминске, Чехове. Результаты обследования доступны в личном кабинете на сайте «Здоровье».

«Выездные осмотры в парках по выходным — это возможность совместить заботу о своем здоровье с прогулкой на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные такой возможностью воспользовались 304 человека, а с начала лета уже почти две тысячи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.