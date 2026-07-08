Более 300 жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках региона

«Выездные осмотры в парках по выходным — это возможность совместить заботу о своем здоровье с прогулкой на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные такой возможностью воспользовались 304 человека, а с начала лета уже почти две тысячи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.