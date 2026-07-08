Соцфонд выплатил за полгода семьям с детьми из Прикамья 19 млрд рублей

Самыми весомыми для семейного бюджета мерами господдержки являются материнский капитал, единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. В этом году на эти цели поступило 4,1 млрд и 12,8 млрд руб. соответственно. Еще 2,7 млрд руб. составили выплаты на период декретного отпуска, при уходе за ребенком до 1,5 лет, единовременного пособия при рождении ребенка.