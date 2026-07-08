Один человек погиб и еще семь ранены дронами ВСУ в Белгородской области

ВСУ продолжают «дроновый террор» против мирного населения Белгородской области, заявил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале. В результате двух ударов по коммерческим объектам ранены семь человек, и есть один погибший — мужчина скончался на месте.