На Дону доклад о ходе дела заживо сгоревшего подростка представят главе СК

По предварительным данным, трагедия произошла из‑за неосторожного обращения группы несовершеннолетних с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате один из мальчиков получил тяжёлые термические ожоги и позднее скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.