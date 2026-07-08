На Дону доклад о ходе дела заживо сгоревшего подростка представят главе СК

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил на контроль расследование гибели 12‑летнего подростка в Ростове‑на‑Дону. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и учесть доводы, прозвучавшие в публикациях, — сообщили в пресс‑службе СК России.
По предварительным данным, трагедия произошла из‑за неосторожного обращения группы несовершеннолетних с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате один из мальчиков получил тяжёлые термические ожоги и позднее скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В рамках следствия назначена судебно‑медицинская экспертиза, проведены опросы свидетелей и очевидцев, продолжаются необходимые следственные действия.