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На Дону доклад о ходе дела заживо сгоревшего подростка представят главе СК

Об этом сообщает региональный Следком.

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил на контроль расследование гибели 12‑летнего подростка в Ростове‑на‑Дону. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и учесть доводы, прозвучавшие в публикациях, — сообщили в пресс‑службе СК России.

По предварительным данным, трагедия произошла из‑за неосторожного обращения группы несовершеннолетних с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате один из мальчиков получил тяжёлые термические ожоги и позднее скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В рамках следствия назначена судебно‑медицинская экспертиза, проведены опросы свидетелей и очевидцев, продолжаются необходимые следственные действия.