Ростехнадзор начал проверку после ЧП на нижегородской канатной дороге

Ростехнадзор проводит внеплановую инспекцию компании ООО «Урбантех Сервис», отвечающей за эксплуатацию канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором. Об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на пресс‑службу Волжско‑Окского управления надзорного ведомства.
Инцидент на переправе произошёл 5 июля: из‑за неблагоприятных погодных условий движение остановили, в результате на одной из опор оказались заблокированы кабины с людьми. Для спасения пассажиров привлекли специалистов МЧС — они эвакуировали 16 человек. После случившегося проверку инициировало СУ СК России по Нижегородской области, к изучению обстоятельств подключилась и прокуратура.
На данный момент канатная дорога остаётся закрытой. В Ростехнадзоре пояснили, что приостановка работы необходима, чтобы выявить возможные повреждения и неисправности, а затем провести требуемый ремонт. Точные сроки возобновления движения пока не определены.
Помимо инспекционных мероприятий, ведётся расследование инцидента: специалисты намерены детально установить факторы, которые привели к аварийной ситуации.
Ранее проездные на нижегородскую канатку решили продлить из‑за остановки движения.