В БСМП у пациентки удалили опухоль головного мозга с помощью интраоперационной навигации

Женщина поступила в приёмное отделение по скорой медицинской помощи с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Основанием для экстренной госпитализации стали внезапно возникшие нарушения речи и изменения когнитивных функций. У пациентки наблюдалась афазия, а также незначительное снижение критики к своему состоянию.