В БСМП у пациентки удалили опухоль головного мозга с помощью интраоперационной навигации

Врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) выполнили микрохирургическое удаление опухоли головного мозга 74-летней пациентке при помощи интраоперационной навигации. Новообразование располагалось в левой височной области. Информация об этом размещена в телеграм-канале учреждения.
Женщина поступила в приёмное отделение по скорой медицинской помощи с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Основанием для экстренной госпитализации стали внезапно возникшие нарушения речи и изменения когнитивных функций. У пациентки наблюдалась афазия, а также незначительное снижение критики к своему состоянию.
Такие симптомы нередко расцениваются как проявления инсульта, поэтому первоначально пациентку направили к врачам-неврологам. Во время обследования специалисты выявили объёмное образование головного мозга в левой височной области. После уточнения диагноза пациентку перевели в отделение нейрохирургии для оперативного лечения.
Микрохирургическая операция продолжалась около трёх с половиной часов. Новообразование полностью удалили с использованием операционного микроскопа экспертного класса и системы интраоперационной навигации. Применение современных технологий позволило максимально точно выполнить вмешательство и сохранить здоровые ткани головного мозга, отмечает пресс-служба.
После операции состояние пациентки значительно улучшилось. Речь восстановилась, а неврологическая симптоматика регрессировала. Сейчас женщина проходит послеоперационную реабилитацию.
Операцию выполнили врачи-нейрохирурги Денис Крикун и Борис Фомин. В операционной работала медсестра Варвара Яковенко. Анестезиологическое обеспечение проводили врач — анестезиолог-реаниматолог Евгений Зарипов и медицинская сестра — анестезист Мария Слабинская.