Офтальмолог предупредил о вреде переедания черники и моркови

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Переизбыток черники и моркови может привести к пожелтению кожи и склер, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники VISTA Антон Казанцев.
«Некоторые увлекаются морковью или черникой в огромных количествах, полагая, что это улучшит зрение. Однако переизбыток каротиноидов вызывает каротинемию — пожелтение кожи и склер, а сами продукты не лечат близорукость и не заменяют сбалансированного питания. Они лишь помогают поддерживать метаболизм сетчатки, но не являются панацеей», — сказал Казанцев в разговоре с «Лентой.ру».
По словам офтальмолога, спровоцировать различные проблемы со зрением могут и другие распространенные опасности: использование очков без UV-фильтра, сухой воздух из кондиционеров, привычка трогать глаза немытыми руками после еды на улице, а также длительное пребывание на солнце и резкие перепады температур.
«Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоема», — заключил Казанцев.