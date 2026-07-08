Офтальмолог предупредил о вреде переедания черники и моркови

«Некоторые увлекаются морковью или черникой в огромных количествах, полагая, что это улучшит зрение. Однако переизбыток каротиноидов вызывает каротинемию — пожелтение кожи и склер, а сами продукты не лечат близорукость и не заменяют сбалансированного питания. Они лишь помогают поддерживать метаболизм сетчатки, но не являются панацеей», — сказал Казанцев в разговоре с «Лентой.ру».