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Эксперт объяснил, откуда дроны могли прилететь в граничащий с Красноярским краем регион

6 июля в Ханты-Мансийском автономном округе, граничащем на севере с Красноярским краем, объявили угрозу атаки беспилотников.

6 июля в Ханты-Мансийском автономном округе, граничащем на севере с Красноярским краем, объявили угрозу атаки беспилотников. Откуда могли прилететь дроны, объяснил военный обозреватель Борис Джерелиевский.

Эксперт отметил, что ХМАО находится далеко от линии фронта, и аппараты физически не смогли бы преодолеть такое расстояние напрямую. Значит, их запустили с других рубежей. Джерелиевский рассматривает два варианта: запуск с границы с Казахстаном либо сборка аппаратов из заранее завезенных деталей в степных районах с последующим направлением через Курганскую и Свердловскую области.

Второй возможный маршрут — через южные границы, со стороны Азербайджана, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на «АиФ».

Накануне, 6 июля, беспилотники атаковали также Омскую область — дроны достигли северного промышленного узла и повредили Омский НПЗ. Режим беспилотной опасности продлился рекордные шесть часов. В тот же день впервые ввели режим опасности в Новосибирской области.

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