У каждого четвертого воронежца накоплений хватит максимум на месяц без зарплаты

По доле жителей с накоплениями Воронежская область (57%) уступает в ЦФО только Москве (63%). Но у 35% респондентов сбережений нет, хотя они хотели бы их создать, а 9% даже не планируют откладывать. Главная причина (70%) — дохода хватает лишь на текущие нужды. Еще половина жалуется на нестабильный заработок, а 30% — на непредвиденные траты, которые съедают все накопления.