Жители Уфы начали чаще жаловаться на вывоз мусора.

Напомним, весной работу Спецавтохозяйства по уборке города раскритиковал Глава Башкирии. Радий Хабиров подчеркивал, что при достаточном финансировании предприятие не справляется с вывозом мусора и участились случаи жалоб от горожан. К данному предприятию предъявлены серьезные претензии: жалоб от жителей в его зоне больше всего, писал ранее «Башинформ». Поэтому на совещании регоператору поставили задачу фиксировать на фото все рейсы мусоровозов.